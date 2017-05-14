Президент України Петро Порошенко привітав українських жінок з Днем матері. Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

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"Дорогі матері! Сердечно вітаю вас зі світлим і зворушливим святом - Днем матері. Материнство - безцінний дар, вічне джерело людського буття, основа сім'ї та роду. Саме мудрі і добрі мамині уроки є головним дороговказом на життєвому шляху, а її любов - надійним оберегом", - йдеться у зверненні президента з нагоди Дня матері.

Порошенко зазначив, що кожен з нас з дитинства і до останніх днів несе в своїй душі єдиний і неповторний образ своєї матері, прагне знайти спокій та розраду в її щедрому і безмежному серце".

"Дякую вам за ніжність і ласку, за заспівані безсонними ночами колискові, за зшиті оберегами вишиванки, за безмежне терпіння і щоденну наполегливу нелегку працю, за молитви, які оберігають нас", - написав Порошенко і додав: "Земний уклін усім матерям, чиї сини і дочки захищають нашу рідну землю на сході України. Самовідданість, героїзм і мужність ваших дітей - це насамперед ваша заслуга".

Звертаючись до матері, він побажав, щоб тепло домашнього вогнища, створене їх ніжними серцями і дбайливими руками, зігрівало сім'ї завжди, а добро, яке вони невтомно сіють навколо себе, повернулося сторицею.

"Миру, благополуччя, Божої милості і прихильності долі вам на довгі і щасливі роки", - побажав Порошенко.