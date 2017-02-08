"Ворог боїться "Чорної бригади": Порошенко нагородив захисників Авдіївки (фото, відео)

Як повідомили у прес-службі глави держави, про це Порошенко заявив під час вручення державних нагород України військовослужбовцям Збройних сил України та співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, які відзначилися під час захисту Авдіївки.

Зокрема, Порошенко подякував воїнам 72-ї механізованої бригади за мужність і героїзм, виявлені ними в захисті Авдіївки від російсько-терористичних військ, а також відважним рятувальникам, які під постійними обстрілами робили все можливе, надаючи допомогу жителям цього міста.

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Президент зазначив, що російські терористичні війська після артилерійської підготовки перейшли у наступ із метою захоплення району «Промзона» в Авдіївці. Він назвав дії російсько-терористичних військ черговою провокацією, метою якої була спроба перекинути відповідальність і звинуватити українську сторону в порушенні режиму припинення вогню.

«Але весь світ побачив, чим є українські Збройні сили – українська армія, яку ми з вами створили за останні два з половиною роки», – сказав Порошенко.

Президент також відзначив, що у цих боях 72-га механізована бригада підтвердила своє звання однієї із найсильніших бригад сухопутних військ ЗСУ, яку ще у 2014 році через успішні військові операції, які вона провела в зоні бойових дій, вороги охрестили «Чорною бригадою».

«Це означає, що ворог боїться «Чорної бригади» і він знає, що там, де 72-га бригада – ніхто нікуди не пройде, на крок не просунуться. Це для них ви «Чорна бригада», а для нас – ви світле й хоробре військо», – звернувся до військових Порошенко.

Президент дав відповідні доручення міністру оборони України та начальнику Генерального штабу ЗСУ з метою відзначення 72-ї бригади особливими відзнаками, «щоби ті бійці, які приходять за контрактом, знали, який славний бойовий шлях пройшла бригада за останні місяці й тижні».

Глава держави вручив орден Богдана Хмельницького командиру 72-ї окремої механізованої бригади полковнику Андрію Соколову, командиру механізованого батальйону Олександру Вдовиченку, іншим воїнам бригади, які умілими, чіткими, рішучими, а іноді й неординарними рішеннями забезпечили успіх на цьому важливому рубежі оборони.

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Президент також нагородив та відзначив співробітників ДСНС, які врятували місто від гуманітарної катастрофи.

Глава держави зазначив, що в умовах щільного обстрілу терористами та російськими окупаційними військами міста, реальних загроз життю та здоров’ю, співробітниками ДСНС за його дорученням було невідкладно здійснено значний обсяг відновлювально-рятувальних робіт у місті щодо налагодження діяльності систем життєзабезпечення, розгортання пунктів обігріву та харчування, надання медичної та психологічної допомоги, організації евакуації частини населення.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх військовослужбовців, загиблих під час оборони та визволення Донбасу.

Нагадаємо, 29 січня близько 5-ї ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм. Підрозділи Збройних сил України зупинили терористів.