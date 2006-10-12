Податківця Біду, звинуваченого у вбивстві Єрохіна, оголосили у міждержавний розшук

МВС України оголосило у міждержавний розшук колишнього співробітника Державної податкової адміністрації м. Києва Сергія БІДУ, обвинуваченого у скоєнні вбивства начальника відділу ГУБОЗ МВС України Романа Єрохіна.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, С.БІДА - 1984 року народження, уродженець та житель міста Хмельницького.

МВС України звертається до громадян з проханням повідомити правоохоронним органам за телефонами в Києві (044) 256-10-63 або 02 будь-яку інформацію, яка сприятиме встановленню місцезнаходження та затриманню оголошеного в міждержавний розшук С.БІДИ. Конфіденційність гарантується.

Як повідомляв УНІАН, Р.Єрохін до початку 2006 року працював в УБОЗі Донецької області і займався виявленням центрів конвертацій. Він був переведений до Києва в лютому 2006 року після того, як над ним нависла загроза у зв`язку з розслідуванням ряду справ про великі центри конвертації.

20 серпня в одному з районів Київської області було знайдено тіло Р.Єрохіна. На тілі убитого, руки якого були закуті наручниками, виявлено вісім вогнепальних поранень.

23 серпня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що міліція затримала ключового фігуранта у справі про вбивство Р.Єрохіна - колишнього працівника УБОЗу Вадима КЛІКОВСЬКОГО, який переховувався на території Тернопільської області.

Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа за фактом замовного вбивства начальника відділу ГУБОЗ МВС України Р.Єрохіна.