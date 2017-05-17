У російських в'язницях утримують в 10 разів більше українців, ніж в Україні – громадян РФ

В Україні відбувають покарання 430 громадян Росії, в російських в'язницях утримують у 10 разів більше громадян України – понад 4600 осіб.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться у доповіді уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової.

«На основі взаємодії з українським омбудсменом Лутковською з України отримано повні списки російських громадян, які були засуджені українськими судами, і відбувають покарання в Україні. За інформацією, наданою уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, їх чисельність становить 430 осіб», - йдеться у документі.

Водночас, за даними Федеральної служби виконання покарань Росії, станом на 30 березня 2017 року в установах кримінально-виконавчої системи Росії відбували покарання 4606 громадян України.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що точного списку росіян, затриманих в Україні, немає, але процес узгодження «обміну полоненими» йде у рамках і поза рамками Мінських угод.

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22 квітня 2016 року уповноважений МЗС РФ з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов повідомив, що в Україні пред'явлено звинувачення понад 130 росіянам за участь у боях на Донбасі. «За нашими даними, понад 100 осіб зараз, російських громадян, перебувають у в'язницях (в Україні - УНІАН). Понад 130 російським громадянам пред'явлені звинувачення за політичними статтями у зв'язку зі збройним конфліктом у Донбасі», - сказав Долгов.

За його словами, у результаті «внутрішньоукраїнського конфлікту» на Донбасі до в'язниць в Україні потрапили сотні громадян Росії.

Раніше постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявляв, що в Україні «зникають безвісти» росіяни, які приїжджають «провідати своїх родичів».

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.