За вбивство російського журналіста українець одержав три роки

До трьох років позбавлення волі засудив суд громадянина України, обвинуваченого у справі про вбивство кореспондента телеканалу «ТБ Центр» Вячеслава Акатова.

«Митищинській міський суд ухвалив звинувачувальний вирок у кримінальній справі про вбивство спеціального кореспондента програми «Ділова Москва» телеканалу «ТБ Центр» Вячеслава Акатова», - повідомили в прес-службі прокуратури Московської області.

За словами представника прокуратури 19-річний громадянин України, уродженець Луцька Павло Гордійчук засуджений до трьох років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії суворого режиму.

«Встановлено, що Гордійчук познайомився з Акатовим через Інтернет і 21 травня 2006 року приїхав до Москви на його запрошення. У квартирі Акатова в Митищах між ними виникла сварка, в ході якої Гордійчук кілька разів ударив журналіста праскою, а потім гантелями. Після скоєного Гордійчук виїхав до України, де і був затриманий», - уточнили в прокуратурі.

Тіло убитого журналіста було знайдене 27 травня в квартирі в Митищах, яку знімав Акатов.

Злочин був розкритий «за гарячими слідами».

«Основна версія - вбивство на побутовому грунті - знайшла своє підтвердження в ході розслідування. Вже через три дні по телефонній карті вбивці його дані стали відомі оперативникам, а ще через день Гордійчук був затриманий», - відзначили в прес-службі прокуратури.

При виголошенні вироку суд визнав вину підсудного в інкримінованому злочині повністю доведеною.

«В той же час, з урахуванням визнання ним своєї вини, розкаяння в скоєному, а також протиправних і аморальних дій потерпілого, суд призначив Гордійчуку покарання м`якше, чим передбачено санкцією частини 1 статті 105 Кримінального кодексу Російської Федерації (вбивство)», - додали в прокуратурі.

Обком з посиланням на Главред