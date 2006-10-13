Кабмін Януковича зриває вступ України до СОТ?

Введення заборони на експорт зернових уже не є внутрішньою проблемою України. Посол США в Україні Уїльям Тейлор особисто приїхав у міністерство, щоб обговорити ситуацію, яка склалася, з міністром аграрної політики Юрієм Мельником. На думку експертів, його візит є сигналом того, що дії українського уряду можуть мати серйозні наслідки – через обмеження експорту зернових можливий перегляд термінів вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ).

Як вже повідомлялося, на початку жовтня Кабмін ввів обов`язкове ліцензування зовнішньоекономічних контрактів на експорт з України пшениці і суміші пшениці і жита (меслин). А 11 жовтня затвердили експортні квоти на пшеницю, ячмінь, кукурудзу, жито і меслин. За даними зернотрейдерів, вони у чотири-п`ять разів менше законтрактованих об`ємів постачань. За словами президента Української аграрної конфедерації Леоніда Козаченка, збитки зернотрейдерів від простою судів, Які змушені чекати видачі ліцензій, на вчорашній день склали близько $1,5 млн. «Щодня вони зростають на 400 тисяч доларів», – повідомив він. Вчора зернотрейдери повідомили про намір окаржити рішення уряду в Господарському суді.

В середу увечері надзвичайний і повноважний посол США в Україні Вільям Тейлор прибув до Мінагрополітіки. Пан Тейлор поінформував міністра агрополітики Юрія Мельника про те, що в результаті дій українського уряду щодо обмеження експорту зернових з України американські інвестори зазнали серйозних збитків.

«Юрій Мельник роз`яснив панові Тейлору, що рішення про обмеження експорту зерна було ухвалене з метою запобігання дефіциту зернових на внутрішньому ринку. Воно приймалося в атмосфері прозорості, із залученням до консультацій всіх учасників зернового ринку, – повідомили в прес-службі Мінагрополітіки. – Сторони залишилися задоволені зустріччю».

Втім, у посольстві США результати зустрічі пана Тейлора і пана Мельника оцінюють інакше. «Ми закликаємо уряд України не обмежувати експорт в той час, коли в країні немає ознак критичного дефіциту зерна», – заявив учора прес-аташе посольства США в Україні Джон Салліван. За його словами, Сполучені Штати стурбовані недавнім рішенням Кабміну про введення ліцензування і квотування експорту зернових з України. «Запровадження таких заходів може негативно вплинути на інвестиційний клімат на Україні, може викликати недовіру до зусиль України у напрямі подальшої лібералізації торгівлі», – сказав пан Салліван.

Рішення українського уряду вже вплинуло на міжнародні ринки. За словами пана Козаченка, з початку жовтня зернові подорожчали на $30-40 за тонну. І це недивно, адже Україна є п`ятим у світі постачальником пшениці, займає третє місце з постачання ячменю і шосте – з постачання кукурудзи. А за даними Міжнародної ради з зерна (МСЗ), цього року світове виробництво зернових складе 1,572 млрд т. Це на 27 млн. т менше урожаю 2005 року. За прогнозами МСЗ, світові запаси на кінець 2006-2007 маркетингового року (МР) складуть 255 млн. т, що на 52 млн. т менше показника минулого МР.

Пан Козаченко впевнений, що незадоволення таких країн, як США, діями українського уряду матиме серйозні наслідки. «Через це цілком реально може затягнутися процес вступу України до СОТ», – заявив він. Нагадаємо, що, згідно Універсалу національної єдності, Україна має намір вступити в організацію до кінця 2006 року.

У прес-службі Кабінету міністрів від коментарів з цього приводу вчора відмовилися. А в секретаріаті президента (СП) рішення уряду щодо введення обмежень на експорт зернових вважають за правильне і не бачать підстав для його відміни. «Потрібно думати про майбутній рік – якщо цей рік урожайний, то наступного року урожай може бути не дуже хорошим», – заявив керівник головної служби соціально-економічної політики СП Павло Гайдуцький.

Обком з посиланням на КоммерсантЪ-Україна