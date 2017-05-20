Російський діджей, що виступав в окупованому Криму, дав концерт у Запоріжжі

У Запоріжжі пройшов концерт діджея List'а з Москви. Ця зірка відома як частий гість кримських концертів, передає Gazeta.ua.zp.

Однак це не завадило йому приїхати в Україну, зокрема в Запоріжжя.

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Як йдеться в анонсі клубу Небо Веасһ з міста Ялта в соцмережі Facebook, діджей виступив у закладі 2 травня.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві запланував концерт російський музикант Дельфін (Андрій Лисиков), який раніше порушив українське законодавство щодо перетину кордону, потрапивши в окупований Крим з території Росії.