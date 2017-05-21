Сутички в Дніпрі 9 травня: в МВС обіцяють завершити перевірку дій поліції у червні

У Міністерстві внутрішніх справ України обіцяють до 10 червня завершити проведення службової перевірки дій поліцейських під час сутичок 9 травня у Дніпрі. Про це директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив в інтерв’ю телеканалу "112 Україна".

"До 10 червня службове розслідування на 100% буде завершено. Але попереднє говорить про непрофесійні дії - умисні чи неумисні - покаже результат службового розслідування", - сказав Шевченко.

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Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до Монументу Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка».

Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб - 8 учасників заходу і 6 поліцейських.

Після зіткнень у Дніпрі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпропетровської області. Також ініційовано службове розслідування щодо професійності та правомірності дій поліцейських.

За результатами розслідування станом на 17 травня було встановлено 25 осіб, які брали участь у сутичках та спровокували масову бійку 9 травня. З них 14 особам оголошено про підозру у скоєнні злочинів, п’ятьом обрано запобіжні заходу у вигляді тримання під вартою. Восьми особам заочно вручені повідомлення про підозру, їх оголошено у розшук. Ступінь провини ще 7 осіб, які брали участь у сутичках, встановлюється.