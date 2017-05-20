Сутички 9 травня у Дніпрі: підозрюваний уклав угоду зі слідством

20:38, 20 травня 2017
Інциденти
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Підозрюваний у сутичках в Дніпрі сплатить штраф.

9 травня у Дніпрі сталися сутички / фото УНІАН

З підозрюваним у сутичках 9 травня 2017 року у Дніпрі укладено угоду про визнання винуватості. За вироком суду він сплатить штраф, повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

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"З одним із підозрюваних у вчиненні сутичок 9 травня 2017 року в Дніпрі укладено угоду про визнання винуватості. Останній був присутнім під час проведення святкових заходів, проте сам не спричиняв тілесних ушкоджень потерпілим та співпрацював зі слідством, надаючи важливі покази", - йдеться у повідомленні.

Крім того, матеріали щодо вчиненого ним злочину виділено в окреме провадження, а обвинувальний акт було скеровано до суду.

У межах статті 293 КК України (групове порушення громадського порядку) суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до Монументу Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка».

Троє поліцейських полку поліції особливого призначення главку поліції Дніпропетровщини, які вчиняли протиправні дії, що містять ознаки кримінальних правопорушень, відсторонені від служби на період розслідування.

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