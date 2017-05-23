"Чергове ганьбище": скандальна письменниця розкритикувала закон про мовні квоти на телебаченні

Українська письменниця Лариса Ніцой, відома своїми скандальними висловлюваннями, заявила, що закон про квоти на українську мову, який передбачає 75% україномовного ефіру впроваджує "мовну шизофренію". Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Це чергове ганьбище для українського народу. Нам відгризли шматочок навіть не пирога, нам кинули надгризочок обгризеної кісточки і наказали з телевізора радіти. Наказали плескати в долоньки і пританцьовувати, бо українців ощасливили", - заявила Ніцой, додавши, «української мови 75% і 25% російською. Більше про ці 25% нічого не говориться. Вони російською. Крапка. Їх в законі прописали і не чіпають. А от 75 українських відсотків розкладено по російських поличках».

Вона заявила, що закон дозволяє під час ефіру розмовляти російською всім присутнім, окрім ведучих.

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"Під час цих 75 процентів українською мовою можна розмовляти російською всім учасникам передачі (гостям, експертам, героям сюжетів, політикам), крім ведучих. Якщо ведучі скажуть у передачі дві репліки українською на всю передачу, а всі інші розмовлятимуть російською – це все одно вважається україномовна передача, україномовний контент. Передачу російською мовою вважатимуть україномовною", - написала вона, додавши, "Ввели не добовий моніторинг, а тижневий. Це означає, що за законом можна українською мовою говорити з понеділка по п'ятницю, а вихідні дні, коли всі біля телевізорів – російською».

Нагадаємо, на початку року українська письменниця Лариса Ніцой кинула решту в обличчя касиру жіночого магазину., яка відмовилась відповідати письменниці українською.