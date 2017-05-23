"Чергове ганьбище": скандальна письменниця розкритикувала закон про мовні квоти на телебаченні
Письменниця написала, що "75 українських відсотків розкладено по російських поличках".
Українська письменниця Лариса Ніцой, відома своїми скандальними висловлюваннями, заявила, що закон про квоти на українську мову, який передбачає 75% україномовного ефіру впроваджує "мовну шизофренію". Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Це чергове ганьбище для українського народу. Нам відгризли шматочок навіть не пирога, нам кинули надгризочок обгризеної кісточки і наказали з телевізора радіти. Наказали плескати в долоньки і пританцьовувати, бо українців ощасливили", - заявила Ніцой, додавши, «української мови 75% і 25% російською. Більше про ці 25% нічого не говориться. Вони російською. Крапка. Їх в законі прописали і не чіпають. А от 75 українських відсотків розкладено по російських поличках».
Вона заявила, що закон дозволяє під час ефіру розмовляти російською всім присутнім, окрім ведучих.
Читайте такожНазріває мовний скандал: у мережі обурені законопроектами про державну мову
"Під час цих 75 процентів українською мовою можна розмовляти російською всім учасникам передачі (гостям, експертам, героям сюжетів, політикам), крім ведучих. Якщо ведучі скажуть у передачі дві репліки українською на всю передачу, а всі інші розмовлятимуть російською – це все одно вважається україномовна передача, україномовний контент. Передачу російською мовою вважатимуть україномовною", - написала вона, додавши, "Ввели не добовий моніторинг, а тижневий. Це означає, що за законом можна українською мовою говорити з понеділка по п'ятницю, а вихідні дні, коли всі біля телевізорів – російською».
Нагадаємо, на початку року українська письменниця Лариса Ніцой кинула решту в обличчя касиру жіночого магазину., яка відмовилась відповідати письменниці українською.