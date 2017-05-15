Трагедія 2 травня в Одесі: розгляд справи у суді відкладено на невизначений термін

В Одесі відкладається розгляд справи про масові заворушення 2 травня 2014 року через відвід суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Малиновському районному суді колегія, яка розглядає матеріали цього кримінального провадження, задовольнила клопотання адвоката обвинуваченого Сергія Долженкова (відомий як Капітан «Какао») Ольги Балашової про відвід трьох суддів.

Представник обвинувачення виступив проти заміни суддів, але це не було взято до уваги.

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Свою заяву захист аргументував тим, що колегія суддів у складі Сергія Журика, Олександра Іщенка та Віктора Короя у квітні 2015 року повернула прокуратурі обвинувальний акт на доопрацювання, що було оскаржено в Апеляційному суді Одеської області. Останній частково задовольнив скаргу прокуратури. Потім матеріали провадження знову розглядалися тими самими суддями Малиновського райсуду, що, за твердженням адвоката, суперечить правовим нормам. Своє клопотання Балашова аргументувала відповідним листом Вищого спеціалізованого суду України, який було складено у січні 2017 року. Даний документ передбачає, зокрема, ситуації, подібні «справі 2 травня».

Виходячи із листа Вищого спеціалізованого суду, судді, які повертали обвинувальні акти на доопрацювання, не можуть розглядати ці самі провадження по суті у разі скасування їх рішення в апеляційному порядку, оскільки «можуть бути необ'єктивними».

Матеріали у «справі 2 травня» мають бути повернуті до канцелярії і сформована нова колегія суддів, яка почне розгляд матеріалів спочатку.

Як пояснив УНІАН представник прокуратури Одеської області, при формуванні нової колегії можуть виникнути проблеми, оскільки в судах некомплект суддів.

«Не виключено, що постане питання про зміну підсудності, що ще більше затягне процес», - сказав співрозмовник, пояснивши, що колегія мала складатися з трьох осіб плюс один запасний.

Представник прокуратури не виключає, що мотивацією до відводу могло стати прагнення обвинувачених потрапити під «закон Савченко». Він пояснив, що, відповідно до ч. 2 ст. 294 КК України (організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд тощо, а також активна участь у масових заворушеннях, що призвела до загибелі людей), передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

«За «законом Савченко», в СІЗО рік іде за два. Скоро три роки, як п'ятеро фігурантів «2 травня» перебувають у слідчому ізоляторі. Ще рік – і вважайте, що мінімальний строк вони відсиділи», - пояснив співрозмовник агентства.

Він також додав, що прокуратура не має права оскаржити судовий вердикт про відвід, оскільки така процедура не передбачена.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле до наметового містечка сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

27 листопада 2014 року в Приморському районному суді Одеси почалися судові слухання про масові заворушення 2 травня. Однак райсуд звернувся до апеляційної інстанції з проханням змінити підсудність через тиск з боку зацікавлених сторін, і матеріали були передані до Малиновського райсуду Одеси.

На даний час в Малиновському райсуді розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста. На лаві підсудних – 20 обвинувачених, з яких п'ятьох утримують під вартою (зокрема двох росіян), у решти – інші запобіжні заходи.