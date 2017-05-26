До Окружного адмінсуду Києва прийшли з обшуком - суддя (фото)

В Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК) невідомі особи проводять обшук, повідомив суддя Окружного адмінсуду Києва Богдан Санін. Про це він написав на своїй сторінці у Facebоok.

«У суді з 7 ранку відбуваються обшуки, яке проводять люди з схожими нашивками як у НАБУ. Суддя Євген Аблов пов'язує такі дії з тим, що в ОАСК розглядається дві справи проти НАБУ», - сказано в повідомленні.

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На думку судді, в одній з цих справ громадська організація оскаржить створення Громадської ради при НАБУ, яка брала безпосередню участь у наборі працівників НАБУ. У другій – громадська організація оскаржує призначення першого заступника голови НАБУ Гізо Углавы у зв'язку з наявністю у нього не українського громадянства.

"Суддя Аблов вчора був на допиті у НАБУ (як свідок) і підтвердив у протоколі допиту факт втручання НАБУ в судовий процес з розгляду справ, де стороною є НАБУ", - зазначає Санін.

Також він припускає, що санкцію на обшук дав львівський районний суд і каже, що люди з нашивками НАБУ на формі, які проводять обшук, "нікому жодних офіційних документів не показували".

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в Національному антикорупційному бюро України заявили про зареєстроване кримінальне провадження щодо втручання в роботу першого заступника директора НАБУ.

"Розслідується справа стосовно першого заступника директора НАБУ. Два факти: що я його незаконно призначив, оскільки він мав громадянство іншої держави, і друге - він нібито ухилився від сплати податків на суму 600 тис. грн", - сказав директор НАБУ Артем Ситник.

Він висловив думку, що ГПУ останнім часом "не перевантажує себе аналізом законодавства і вивченням матеріалів кримінальних проваджень.

"Поверхневий аналіз свідчить, що громадянство Грузії втрачається з моменту отримання громадянства іншої держави. Тобто, з моменту отримання громадянства (України - УНІАН) Гізо Углавою фактично і юридично він втрачає громадянство Грузії", - підкреслив директор НАБУ.

З питання сплати податків Ситник зазначив, що "ніхто не ухиляється, оскільки термін сплати не настав". Крім того, за його словами, заявлена сума є недостатньою для мінімального порогу настання кримінальної відповідальності.