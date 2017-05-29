Держприкордонслужба: дітям для поїздок до ЄС без візи потрібно мати біометричний паспорт

У Державній прикордонній службі України заявляють, що дітям, аби їздити до Євросоюзу без візи, обов’язково потрібно мати біометричний закордонний паспорт.

«Щоб їздити до Європи без візи, обов'язково потрібно мати біометричний закордонний паспорт громадянина України. Така ж норма стосується і дітей», – йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

При цьому, у Держприкордонслужбі зазначають, що паспорт для виїзду за кордон дітям від народження і до 16 років оформляється строком на 4 роки, після 16 років видаються паспорти з повним терміном дії – на 10 років.

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Прикордонники зазначають, що до 12 років діти не здають відбитки пальців, тим не менш такий паспорт зберігає статус біометричного і дає дозвіл на безвізовий в’їзд до ЄС, а вже з 12 років ця процедура є обов’язковою, а підпис дитини при оформленні паспорта ставиться, починаючи з 14 років.

Рада міністрів Євросоюзу 11 травня ухвалила остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму. 17 травня відбулася церемонія підписання цього рішення. За даними МЗС, безвізовий режим повноцінно запрацює після півночі 12 червня.

Угода про лібералізацію візового режиму поширюватиметься на всі країни ЄС, окрім Великої Британії та Ірландії, а також діятиме в країнах шенгенського простору, що не входять у ЄС: Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.

Для безвізових поїздок громадянам України необхідно отримати біометричний паспорт.