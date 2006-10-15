Завтра Верховну Раду відвідають 34 красуні

До Києва прибули 34 конкурсантки Міжнародного конкурсу «Міс Європа-2006», який відбудеться 27 жовтня в Національному Палаці «Україна».

Як повідомляє оргкомітет конкурсу, їх поселено у готелі «Прем`єр Палац». Щодня з ними займатиметься хореограф, готуючи їх до самого конкурсу. 16 жовтня конкурсантки відвідають Верховну Раду України.

На конкурс, який транслюватиметься в прямому ефірі в 12 європейських країнах, очікується приїзд понад 20-ти світових знаменитостей і VIP-персон. Очолює журі всесвітньо відомий дизайнер Роберто КАВАЛЛІ.

Переможниця Міжнародного конкурсу «Міс Європа-2006» стане володаркою призів на суму 100 000 євро, а токож корони з діамантами від компанії Chopard, яка оцінюється в 350 000 євро.