"Не Лободою єдиною": у Росії відповіли СБУ, опублікувавши список зіркових гастролерів з України

15:58, 02 червня 2017
Суспільство
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У РФ опублікували список українських виконавців, які виступають у них в країні у відповідь на "чорний список" СБУ.

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Оприлюднено список українських виконавців та гуртів, які гастролюють в РФ.

Імена артистів назвала "Комсомольская правда".

У список увійшли виконавці Alekseev, Віра Брежнєва, Надія Грановська, Іван Дорн, Елка, Loboda, Ані Лорак, Луна, Макс Барських, Monatik, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, дует "Потап і Настя", групи "ВІА "Гра", "Время и стекло", "Гриби", Estradarada, "Пятница", SunSay, Quest Pistols.

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Видання протиставляє дозвіл українським зіркам виступати в РФ "чорному списку" СБУ, в який увійшли російські виконавці та актори.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у зв'язку з військовою агресією РФ СБУ заборонила трансляцію деяких фільмів і серіалів російського виробництва, а також в'їзд окремим артистам за їх "дії, що суперечать інтересам України".

Раніше були названі українські зірки, які поїдуть до Росії на вручення премії "МузТВ".

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Теги: #українські артисти в Росії