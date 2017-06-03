У Львові прощаються з Любомиром Гузаром - онлайн-трансляція

У Львові триває прощання із кардиналом Української греко-католицької церкви, колишнім головою УГКЦ Любомиром Гузаром. Як повідомляє Радіо Свобода, вулицями міста 3 червня проходить скорботна хода від Святоюрського собору, куди ввечері 1 червня доправили труну з тілом Любомира Гузара.

Хода завершиться у храмі святого Архистратига Михаїла, монастиря монахів-студитів, до яких належав Любомир Гузар.

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="430" src="https://www.youtube.com/embed/Yk23h9nPRIU" width="620" "=""></div><p>4 червня кортеж з тілом блаженнішого Любомира прибуде до Києва, до Патріаршого собору Воскресіння Христового, де його поховають 5 червня.</p><p><span class="read_also"><span>Читайте також</span><a data-cke-saved-href="https://www.unian.ua/society/1956034-moralniy-avtoritet-ukrajinskogo-narodu-yakim-buv-lyubomir-guzar-video.html" href="https://www.unian.ua/society/1956034-moralniy-avtoritet-ukrajinskogo-narodu-yakim-buv-lyubomir-guzar-video.html" target="_blank">Моральний авторитет українського народу: яким був Любомир Гузар (відео)</a></span></p><p>Любомир<a data-cke-saved-href="https://www.unian.ua/society/1953271-v-ugkts-nazvali-datu-pohoronu-lyubomira-guzara.html" href="https://www.unian.ua/society/1953271-v-ugkts-nazvali-datu-pohoronu-lyubomira-guzara.html" target="_blank">Гузар помер 31 травня</a> на 85-у році життя після важкої хвороби.</p><p>26 січня 2001 року Любомир Гузар був обраний головою УГКЦ і мешкав у митрополичих палатах у Львові. У 2005 році він заявив про те, що переносить резиденцію голови церкви зі Львова до Києва. У 2009 році, через погіршення стану здоров’я, він попросив у Папи Римського про зречення з престолу. У 2001 Папа Бенедикт XVI задовольнив прохання.</p><p>Кардинал Любомир Гузар був одним з ініціаторів групи «Першого грудня».</p></cke:body></cke:html></div></div></body></html>