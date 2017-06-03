У Львові прощаються з Любомиром Гузаром - онлайн-трансляція

12:33, 03 червня 2017
Суспільство
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Любомир Гузар помер 31 травня на 85-у році життя після важкої хвороби.

фото УНІАН

У Львові триває прощання із кардиналом Української греко-католицької церкви, колишнім головою УГКЦ Любомиром Гузаром. Як повідомляє Радіо Свобода, вулицями міста 3 червня проходить скорботна хода від Святоюрського собору, куди ввечері 1 червня доправили труну з тілом Любомира Гузара.

Хода завершиться у храмі святого Архистратига Михаїла, монастиря монахів-студитів, до яких належав Любомир Гузар.

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="430" src="https://www.youtube.com/embed/Yk23h9nPRIU" width="620" "="">&lt;/div&gt;&lt;p&gt;4 червня кортеж з тілом блаженнішого Любомира прибуде до Києва, до Патріаршого собору Воскресіння Христового, де його поховають 5 червня.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span class="read_also"&gt;&lt;span&gt;Читайте також&lt;/span&gt;&lt;a data-cke-saved-href="https://www.unian.ua/society/1956034-moralniy-avtoritet-ukrajinskogo-narodu-yakim-buv-lyubomir-guzar-video.html" href="https://www.unian.ua/society/1956034-moralniy-avtoritet-ukrajinskogo-narodu-yakim-buv-lyubomir-guzar-video.html" target="_blank"&gt;Моральний авторитет українського народу: яким був Любомир Гузар (відео)&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Любомир&lt;a data-cke-saved-href="https://www.unian.ua/society/1953271-v-ugkts-nazvali-datu-pohoronu-lyubomira-guzara.html" href="https://www.unian.ua/society/1953271-v-ugkts-nazvali-datu-pohoronu-lyubomira-guzara.html" target="_blank"&gt;Гузар помер 31 травня&lt;/a&gt; на 85-у році життя після важкої хвороби.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;26 січня 2001 року Любомир Гузар був обраний головою УГКЦ і мешкав у митрополичих палатах у Львові. У 2005 році він заявив про те, що переносить резиденцію голови церкви зі Львова до Києва. У 2009 році, через погіршення стану здоров’я, він попросив у Папи Римського про зречення з престолу. У 2001 Папа Бенедикт XVI задовольнив прохання.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Кардинал Любомир Гузар був одним з ініціаторів групи «Першого грудня».&lt;/p&gt;&lt;/cke:body&gt;&lt;/cke:html&gt;&lt;/div&gt;</div></body></html>
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Теги: #смерть Гузара#прощання з Гузаром