В Україні випав перший сніг

Сьогодні у Сумській області випав перший сніг. Про це заявила начальник відділу метеопрогнозів українського Гідрометцентру Людмила Савченко.

За її словами, сніг випав на значній території області, проте відразу розтанув.

- Це перші опади у вигляді снігу на території України, коли буде сніжний покрив - поки сказати складно, - повідомила Савченко.

Разом з тим, за її словами, у Карпатському високогір`ї вже встановився стабільний сніжний покрив завтовшки до 11 сантиметрів.

У Києві, за словами метеорологів, в найближчі три-п`ять днів снігу не очікується. Правда, варто відзначити, що вже сьогодні кияни спостерігають опади, що нагадують мокрий сніг, повідомляє ForUm.

Газета по-українськи