Інженер Національного космічного агентства торгував амфетаміном

Оперативники військової прокуратури Київського гарнізону затримали під час збуту наркотика провідного інженера у військовому званні майора Київського представництва генерального замовника – Національного космічного агентства України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, майора затримано під час збуту 5 г амфетаміну, що відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

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Зазначається, що це вже друга його оборудка: раніше військовою прокуратурою задокументовано факт збуту майором 3 г амфетаміну. Загалом військовослужбовець одержав 1600 грн за 8 грам психотропної речовини.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин у великих розмірах, вчинені повторно). За вчинення злочину майору загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН раніше, співробітники СБУ спільно з прокуратурою і поліцією у Києві перекрили контрабандний канал постачання психотропних речовин з Європи. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

"Наркоділки купували психотропи в одній з європейських країн і рейсовими автобусами доставляли в Україну", - йдеться в повідомленні.