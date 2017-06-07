В Одеській області на острові знайшли плантацію конопель на 4 гектари

В Одеській області сьогодні правоохоронці виявили 3,7 га незаконних насаджень конопель. Як повідомив УНІАН начальник сектора з питань взаємодії із засобами масової інформації Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Андрій Білобородченко, посіви конопель виявили під час перевірки оперативної інформації, отриманої співробітниками прикордонного відомства.

Читайте такожВідома мама п'ятірні з Одеси розлучається з чоловіком«Міжвідомча робоча група у складі прикордонників Ізмаїльського загону, Одеського загону морської охорони та Ізмаїльського відділу Нацполіціі виявила насадження конопель загальною площею 3,7 га», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, коноплю виявлено в межах Ізмаїльського та Кілійського районів на острові Кислицький річки Дунай. За результатами приблизного підрахунку, загальна кількість кущів становила понад 370 тис. штук.

Зараз очікується прибуття спеціальної техніки для знищення посіву шляхом культивації. Також встановлюють причетних до незаконного вирощування наркотичних рослин.