Під Києвом знайшли теплицю із марихуаною на мільйон (фото, відео)

16:23, 24 березня 2017
Інциденти
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Теплиця була облаштована спеціальним обладнанням з використанням різного типу витяжок, вентиляцією, регуляторами температури.

Теплиця була обладнана у недобудові / npu.gov.ua

У Київській області оперативники у недобудованому будинку виявили теплицю із мерихуаною. Про це повідомили у Нацполіції.

npu.gov.ua

Зазначається, що «город» коноплі організував 42-річний чоловік, який планував зібрати «врожай» та реалізувати його на «чорному ринку».

npu.gov.ua

Під час санкціонованого обшуку оперативники вилучили 200 рослин конопель з облаштованої зловмисником наркотеплиці.

npu.gov.ua

«Приміщення було облаштоване спеціальним обладнанням з використанням різного типу витяжок, вентиляцією, регуляторами температури», - йдеться у повідомленні.

Вартість вилученого на нелегальному наркоринку становить близько мільйона гривень.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

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Теги: #Київ#поліція#марихуана