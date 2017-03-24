Під Києвом знайшли теплицю із марихуаною на мільйон (фото, відео)

У Київській області оперативники у недобудованому будинку виявили теплицю із мерихуаною. Про це повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що «город» коноплі організував 42-річний чоловік, який планував зібрати «врожай» та реалізувати його на «чорному ринку».

Під час санкціонованого обшуку оперативники вилучили 200 рослин конопель з облаштованої зловмисником наркотеплиці.

«Приміщення було облаштоване спеціальним обладнанням з використанням різного типу витяжок, вентиляцією, регуляторами температури», - йдеться у повідомленні.

Вартість вилученого на нелегальному наркоринку становить близько мільйона гривень.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.