Поблизу Керчі зіткнулися два судна, є загиблі
Всього на борту маломірних суден перебували 12 осіб.
Дві людини загинули, ще троє госпіталізовані внаслідок зіткнення двох маломірних суден в акваторії Чорного моря поблизу Керчі. Про це повідомило джерело в екстрених службах республіки, передає РІА Новости.
"У районі Керчі зіткнулися два маломірних судна. За попередніми даними, загинули дві людини, вісім осіб, у тому числі двоє дітей, були доставлені на берег, троє з них госпіталізовані", — сказав співрозмовник агентства.
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За його словами, всього на борту маломірних суден перебували 12 осіб. Після зіткнення судна залишилися на плаву.
"Водолази наразі проводять роботи з підйому на рятувальне судно тіл загиблих", — додав співрозмовник агентства.
На місці НП продовжують працювати співробітники ДІМС, поліції і прокуратури на транспорті. Проводяться слідчі дії.