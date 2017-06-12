В Одесі помер відомий проросійський телеведучий Григорій Кваснюк. Як передає кореспондент УНІАН, про це в соціальних мережах, зокрема, в Facebook повідомляють близькі і друзі Кваснюка.

Зазначається, що він помер увечері 11 червня.

«За попередньою інформацією, причиною смерті стали проблеми з серцем, від яких телеведучий страждав вже досить давно», - повідомив також один з інформаційних ресурсів, близький до партії «Родина», в якій перебував телеведучий.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в Одесі СБУ почала розслідування за фактом сепаратизму у випуску авторської програми відомого в місті проросійського телеведучого Григорія Кваснюка, яка називається «Правда з Григорієм Кваснюком». Він раніше працював на телеканалі «АТВ» (телеканал припинив мовлення на ТБ у 2014 році, належав лідеру партії «Родина» Ігорю Маркову, який перебуває зараз у РФ), де вів передачу «Правда». Після закриття «АТВ» програми Кваснюка розміщувалися в мережі Інтернет.

В УСБУ в Одеській області повідомили, що за фактом випуску програми, яка розміщена в мережі Інтернет 15 лютого, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

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Випуск цієї програми отримав в Одесі широкий резонанс. У ній велася відкрита агітація на підтримку бойовиків, що воюють проти українських військовослужбовців на сході країни, бойовик Толстих на прізвисько «Гіві», який загинув у результаті теракту, позиціонується автором програми як «народний герой» тощо.

Довідка УНІАН. Григорій Кваснюк, 1948 року народження. У минулому - депутат Одеської міськради від фракції партії «Родина» і головний редактор газети міськради «Одесский вестник».

Працював на телеканалі «АТВ», що належить лідеру партії «Родина» Ігорю Маркову, до телебачення - в юридичній службі одеського ринку «Північний», а також - у міліції.

Син Кваснюка - Єгор Григорович (1975 р.н.) є активним учасником протистояння в Одесі 2013-2014 років - один з кураторів організації «Одеська дружина», яка була бойовим крилом місцевого «антимайдану». Після масових заворушень 2 травня 2014 року, коли в місті загинуло 48 осіб, виїхав на схід України. Воює на боці терористів.

У грудні 2016 року прокуратура Одеської області за результатами заочного розслідування направила обвинувальний акт щодо Єгора Кваснюка до суду.