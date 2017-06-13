За два дні безвізу українці отримали майже три тисячі дозволів на в'їзд до ЄС і тільки шість відмов

Понад 2900 українців перетнули кордони країн Європейського Союзу без віз. При цьому за два дні дії безвізу було отримано лише 6 відмов на в'їзд.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України на сторінці в Facebook.

"Третій день безвізу... Станом на 6 годину 13 червня кордон України до країн ЄС в рамках безвізу перетнуло 2910 наших співвітчизників. Це ті, що мали з собою лише біометричні паспорти. Із них 70% перетнули кордон на західній ділянці, в автомобільних пунктах пропуску, 7% - в залізничних. Ще 23% скористалися послугами авіаційних портів. ", - написав Слободян.

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Глава прес-служби ДПСУ також повідомив про 6 випадків відмов у в'їзді.

Чотирьом українцям відмовили у в'їзді в зв'язку з порушенням міграційного законодавства країни ЄС під час попереднього перебування і двом - у зв'язку з непідтвердженням мети перебування.

"Двох наших співвітчизників повернули служби Італії, оскільки останні не змогли підтвердити належний рівень фінансового забезпечення та не мали зворотних квитків", - зазначив Слободян.

Як повідомляв УНІАН, українцям з окупованих територій біометричні паспорти видаватимуть після спецперевірки.