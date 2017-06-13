Сутички у Дніпрі 9 травня: у місті затримали одного із співорганізаторів бійки (відео)
13:49, 13 червня 2017Суспільство
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Суд взяв його під варту.
Затриманий переховувався в обласному центрі / скріншот
У Дніпрі заарештували співорганізатора заворушень 9 травня. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Повідомляється, що затриманий - 32-річний Олексій Романченко, який переховувався в обласному центрі. Суд взяв його під варту на два місяці.
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Як повідомляв УНІАН раніше, 9 травня біля пам'ятника Слави у Дніпрі сталася масова бійка. Поліція та молодики, що супроводжували колону "Опоблоку", побили атовців, що вимагали прибрати політичну та заборонену символіку.
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