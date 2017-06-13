За три дні безвізу будь-яких ускладнень при перетині українцями кордонів не було – МЗС

За три дні чинності безвізового режиму будь-яких ускладнень при перетині українцями кордонів з країнами ЄС не було.

Про це у коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

Він сказав, що перетин кордону українцями, які мають біометричні паспорти, з країнами Євросоюзу, відбувається "системно і без ускладнень".

Також Кирилич додав, що зовнішньополітичному відомству важливо реагувати на проблемні питання.

"Зараз акцент наш спрямований на те, щоб здійснювати моніторинг, як проводиться перетин кордону громадянами України з біометричними паспортами та як працює безвіз під кутом зору, чи є певні труднощі, ускладнення, чи є проблеми, які б могли зашкодити громадянам України скористатися безвізом", - пояснив він.

"Все відбувається, так би мовити, системно, ритмічно і відповідно до вимог Шенгенського кодексу", - заявив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС.

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Говорячи про українців, яким відмовляли у в'їзді до країн ЄС, він підкреслив, що таких одиниці.

Разом з тим Кирилич пояснив, що українцям може бути відмовлено у в'їзді до країн ЄС у разі невідповідності чітко визначеним вимогам. Зокрема, якщо громадян України їхатиме зі старим закордонним паспортом, не біометричним, без Шенгенської візи.

Також, якщо громадянин порушить 90-денний термін перебування в ЄС протягом будь-якого 180-денного періоду, то йому відмовлять у в'їзді.

"Якихось фактів, які б свідчили, що відмовлено через неспроможність довести мету (поїздки) чи інші аргументи, поки що не можемо констатувати", - підсумував Кирилич.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.

Безвізовий режим дозволяє українцям, які мають біометричні закордонні паспорти, перебувати та вільно пересуватися країнами Європи не більш як 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

За даними Держприкордонслужби, станом на ранок 13 червня майже 3 тис. громадян України перетнули кордон з країнами-членами ЄС у рамках безвізового режиму.