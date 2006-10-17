Погода на 18-22 жовтня

Завтра на території України мінлива хмарність, без опадів, лише у східних областях та Приазов`ї вночі невеликі, вдень помірні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі у західних, північних та місцями центральних областях 1-6° морозу, на решті території від 1° морозу до 4° тепла, на півдні Криму 6-9° тепла; вдень 4-9°, на крайньому півдні та заході до 13° тепла.

19-20 жовтня хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів, лише 20 жовтня вдень на крайньому заході місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі 19 жовтня від 1° тепла до 4° морозу, у південній частині, а 20 жовтня в Україні від 1° морозу до 4° тепла, на узбережжі морів 6-11° тепла; вдень 11-16°, 19 жовтня у центральних та північних областях 9-14°, 20 жовтня на півдні країни до 18°; у східних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 8-13° тепла.

21 жовтня у західних та північних областях, 22 жовтня в Україні, крім західної та східної частини, очікується невеликий дощ. На решті території без істотних опадів. Температура вночі підвищиться до 3-8° тепла, на півдні місцями до 11°, у східних областях до 0-5° тепла; вдень суттєво не зміниться.

Завтра у Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура у Києві вночі 2-4°морозу, вдень 5-7° тепла; по області вночі від 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла.

19-20 жовтня хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура 19 жовтня вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 9-14° тепла; 20 жовтня вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 11-16°тепла.

21-22 жовтня у столиці та області часом невеликий дощ, лише вночі 21 жовтня без істотних опадів. Температура вночі підвищиться до 3-8° тепла, вдень суттєво не зміниться.