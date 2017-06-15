ВМС України почали перехід на нову систему харчування

Військово-морські сили Збройних сил України переходять на систему харчування за стандартами НАТО. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі командування ВМС ЗС України.

З 14 червня нову систему успішно введено в Західній військово-морській базі ВМС (Одеса), яка здійснює забезпечення підрозділів, кораблів і катерів національного флоту.

Ця система передбачає продовольче забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування, згідно з договорами, укладеними департаментом державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України.

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«Новий підхід до системи харчування дав змогу значно розширити асортимент продовольчих продуктів і урізноманітнити меню. Тепер кожен військовослужбовець самостійно може вибирати приготовані штатними працівниками військової частини страви, а на десерт - фрукти і солодощі, що за організацією дуже нагадує систему харчування «шведський стіл», - сказав начальник продовольчої служби тилу командування ВМС ЗС України полковник Олександр Кустанович.

Зазначається, що в даній військовій частині Міністерства оборони України проведено поточний ремонт об'єктів продовольчої служби, закуплено і встановлено нові сучасні зразки холодильного, технологічного, механічного й іншого кухонного устаткування.

Як наголосили в прес-центрі, невдовзі нова система харчування охопить й інші підрозділи українських ВМС.