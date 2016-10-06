Борщ і гречка з м’ясом: Міноборони представило нові сухпайки для військових (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив начальник відділу розробки продовольчого забезпечення Міністерства оборони Вадим Старощук.

За його словами, елемент, який підігріває їжу, збільшує вартість кожного пайку на 30 грн. Водночас він зазначив, що сплачувати таку суму було б досить дорого, тому було розроблено додатковий набір, який передбачає харчування бійців у пунктах постійної дислокації та на полігонах, де немає елементів, що нагрівають їжу.

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"Звичайний набір буде купуватися за ціною 112 грн, а посилений для зони АТО - за 170 грн", - сказав Старощук.

Він зазначив, що перевага нових сухпайків у тому, що вони міститимуться в м’якій упаковці, не матимуть жерстяних банок. Також Старощук зазначив, що упаковка буде зроблена із матових матеріалів, що дозволить уникнути відбивання сонячного світла й розкриття місця знаходження бійця.

Представник Міноборони зазначив, що калорійність нового варіанту сухого пайку для солдата в зоні АТО складатиме 4,1 тис. кілокалорій. У сухий пайок входитимуть не менш ніж 7 блюд, які підібрані під українського споживача. Зокрема, туди включать борщ, супи, гречку з м’ясом, тушковану картоплю тощо. Такі сухпайки можна буде використовувати протягом 3 діб.

У Міноборони зазначили, що перші нові сухпайки планують закупити до 2017 року. Зокрема, вони будуть спрямовані до зони проведення антитерористичної операції.