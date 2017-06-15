Прикордонники заявили, що активність контрабандистів на кордоні з Угорщиною знизилася вдвічі

Сьогодні в Одесі голови прикордонних відомств України Віктор Назаренко й Угорщини Жолт Пол Річард Халмоші обговорили результати спільної роботи. Про це УНІАН повідомили у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Читайте такожПрикордонники відзвітували про поїздки українців до "ЛДНР" і Криму (документ)У ході зустрічі Назаренко і Халмоші проаналізували ситуацію на спільній ділянці державного кордону, дали оцінку функціонуванню пунктів пропуску і стану запровадження спільного прикордонного контролю, а також - перспективам розвитку співпраці між прикордонними відомствами України й Угорщини.

Керівники прикордонних відомств констатували, що обстановка залишається динамічною і контрольованою, а спільні превентивні заходи дали значні результати.

«Знижена активність контрабандистів. За 5 місяців поточного року вилучено 178 тис. пачок сигарет, що майже в 2 рази менше, ніж торік. Половину з 178 тис. пачок тютюнової контрабанди затримано поза пунктами пропуску», - зазначили в управлінні.

Крім того, кількість осіб, затриманих за незаконний перетин кордону, порівняно з 2016 р зменшилася майже в 3 рази - за 5 місяців поточного року затримано 43 нелегальних мігранти (проти 168).

При цьому основними загрозами на українсько-угорському держкордоні визнано спроби налагодження каналів незаконної міграції вихідців з африканських країн і країн Близького Сходу, а також незаконне переміщення тютюнових виробів.

Крім того, Назаренко зазначив, що дуже важливим кроком стало підключення пунктів пропуску до баз даних Інтерполу - з початку року прикордонники України вже виявили майже 1 тис. осіб, які перебували в розшуку, і понад 100 викрадених автомобілів. У цілому, за 5 місяців через кордон пропущено 3 млн осіб і 978 тис. транспортних засобів.