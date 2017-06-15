Смерть організатора нападу на Чорновол: в ГПУ розповіли, що потрапило на камери спостереження

Знайдений повішеним у Київському ізоляторі тимчасового тримання ув’язнений Олег Нетребко, який є ключовим свідком у справі про напад в 2013 році на активістку, а нині народного депутата України Тетяну Чорновол, був схильний до самогубства.

Читайте такожЧорновол вважає, що організатора її побиття Нетребка довели до самогубстваПро це в коментарі УНІАН повідомив начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи Генеральної прокуратури України В’ячеслав Свірець.

Зокрема, він спростував заяву Чорновол про те, що Нетребка довели до самогубства. «Це думка пані Чорновол. Якби до нього застосовувалися недозволені методи слідства, чи тиск, чи побої... але жодних тілесних ушкоджень на ньому не виявлено - ні за життя, ні після смерті. Окрім странгуляційної борозни на шиї, на ньому нічого не виявлено: ні слідів боротьби, ні слідів насильства», - сказав Свірець.

«Відео з камер спостереження чітко показує, що двоє співкамерників сплять. Він один проснувся, походив, потім ліг, потім знову встав, взяв простирадло підійшов до дверей санвузла і в щілину дверної завіси зав’язав вузол, а потім зробив петлю і покінчив життя самогубством”, - додав представник ГПУ.

За його словами, співкамерники Нетребка прокинулися через півгодини після його самогубства. «Черговий заглянув у оглядове віконце, окликнув Нетребка, той не відізвався. Тоді черговий розбудив співкамерника, після того до камери зайшли працівники ізолятору тимчасового тримання увімкнули світло і побачили, що він висить на простирадлі”, - повідомив подробиці інциденту Свірець.

Також він додав, що у справі Нетребка є примітка про те, що він “схильний до самогубства”. “Кілька днів тому його возили на психіатричну експертизу, це було 13 червня. І в його особовій справі є примітка: “схильний до самогубства”, - зауважив Свірець.

Він нагадав, що розпочато службову перевірку стосовно працівників ізолятора тимчасового тримання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 червня, у прокуратурі повідомили про смерть в Київському ізоляторі тимчасового тримання ув’язненого Нетребка.

За даними прокуратури, тіло ув’язненого без ознак життя було виявлено близько 04.00 працівниками спецустанови. «За попередньою інформацією, смерть настала від механічної асфіксії чи шляхом повішення на простирадлі», - поінформували у відомстві.

У прокуратурі зауважили, що експерти не виявили на тілі ув’язненого ознак насильницької смерті. За фактом смерті Нетребка поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) ККУ.

Чорновол переконана, що Нетребка, який є ключовим свідком у справі про напад на неї в 2013 році, довели до самогубства.

Журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновол жорстоко побили невідомі в ніч на 25 грудня 2013 року на Бориспільській трасі поблизу Києва. Вона їхала у власному автомобілі, коли її "підрізав" невідомий автомобіль. З машини вийшли кілька чоловіків, витягли Чорновол із салона, побили, а потім кинули у кювет.