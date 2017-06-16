У Дніпрі суд заборонив організацію "Союз радянських офіцерів"

У Дніпрі Окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону громадської організації «Союз радянських офіцерів». Відповідно до ухвали, суд виніс рішення, дослідивши матеріали і вислухавши покази свідків щодо подій березня 2014 року, повідомляє Радіо Свобода.

За словами одного зі свідків у справі, у березні 2014 року це громадське об'єднання «вчиняло дії, спрямовані на ліквідацію незалежності України, закликало сусідню державу до порушення суверенітету і територіальної цілісності України».

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«Вони продовжували свою протиправну діяльність навіть у травні 2017 року, коли 9 травня біля пам'ятника Генералу Пушкіну погрожували жінкам з українською символікою розправою шляхом насильницьких дій», – повідомила свідок.

Як зазначив у суді інший свідок, у березні 2014 року на мітингах члени організації заявляли, що «чекають на «русскую освободительную армию».

Позивачем у цій справі виступило міське управління юстиції. Відповідачем – громадська організація «Союз радянських офіцерів», яку обвинувачують в закликах до повалення влади та проросійській пропаганді – зокрема, в тому, що в березні 2014 року члени організації піднімали на флагштоку перед будівлею міської ради російський прапор. Позов до суду щодо заборони діяльності організації зареєстрований ще в червні 2014 року.

1 та 9 травня у Дніпрі цього року відбулись мітинги, ініційовані організацією «Союз радянських офіцерів». Вони пройшли із червоними прапорами та «георгіївськими» стрічками.