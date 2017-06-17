У Києві націоналісти розігнали акцію з "тітушками" проти перейменування проспекту Ватутіна

На проспекті генерала Ватутіна у Києві на акції проти перейменування його на честь Шухевича сталися сутички між націоналістами та учасниками акції проти перейменування, повідомляє Громадське.

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Як розповів журналістам заступник глави партії «Національний корпус» Назар Кравченко, учасникам акції проти перейменування проспекту платили гроші.

«Наші активісти вилучили блокнот, в якому записані виплати учасникам акції проти перейменування проспекту. Акцію супроводжували «тітушки» , вони і почали бійку з нашими активістами», - сказав він.

Кравченко також повідомив, що в результаті зіткнень декілька людей з «Національного корпусу» були затримані.

Як повідомили у партії «Соціалісти», націоналісти зірвали їхній флешмоб.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Київська міська рада проголосувала за перейменування проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича.

Окружний адміністративний суд Києва 12 червня заборонив Київській міській раді підписувати і публікувати рішення про перейменування проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича до винесення рішення за позовом екс-регіоналки Ірини Бережної.