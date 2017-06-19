Троє затриманих в Анголі українських моряків повернулися додому

15:47, 19 червня 2017
Суспільство
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Моряків затримали у березні цього року.

Судно, на якому працювали українці / фото NauticExpo

За сприяння дипломатів в Україну повернулися троє затриманих в Анголі українських моряків. Про це йдеться у повідомленні департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України у Facebook.

Читайте такожСправа про стрілянину в Мукачеві: Суд відпустив на поруки чотирьох бійців ПС"За результатами комплексних заходів, вжитих Посольством України в Анголі та Департаментом консульської служби, 19 червня 2017 року на Батьківщину повернулися троє громадян України-члени екіпажу судна "Sutton Tide", які у березні ц.р. були затримані в м.Сойо (Республіка Ангола)", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що до звільнення українських моряків долучилися також дипломатичні установи України в Австралії, Великій Британії, ОАЕ, Сінгапурі та США.

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Теги: #українські моряки Ангола