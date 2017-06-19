В окупованому Криму планує відпочити лише 1% українців - опитування

Цього року на території окупованого Криму планують відпочити лише 1% українців.Такі дані за результатами опитування наводить Київський міжнародний інститут соціології.

Читайте такожЗМІ: в окупованому Криму потік відпочиваючих впав на 40%Як зазначається у повідомленні, на першому місці за популярністю, як і рік тому – відпочинок у Карпатах та інших місцях України (10%), на другому місці за популярністю – відпочинок на дачах та у заміських будинках (8%), до родичів у село планують їхати 5% опитаних. Кількість тих, хто планує поїхати відпочивати за кордон, складає 3%.

До Криму, як і рік тому, планує їхати 1% опитаних українців, не визначилися з відпусткою 14% опитаних. При цьому залишатися вдома на відпочинок планують 40% жінок та 35% чоловіків.

Дослідження проводилося з 19 по 28 травня 2017 року методом особистого інтерв'ю. Опитано 2040 респондентів віком від 18 років, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) і окупованих території Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки в середньому складає близько 2,5%.