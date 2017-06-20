Голова Житомирської ОДА призначив нового начальника управління освіти і науки

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич сьогодні, 20 червня, призначив на посаду начальника управління освіти і науки Житомирської ОДА Ларису Шевченко. Відповідне розпорядження Гундич підписав за результатами конкурсу.

Читайте такожУ Житомирі розпочався урбаністичний фестиваль "Майстерня міста"«Призначити Шевчук Ларису Петрівну за переведенням на посаду начальника управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації як переможця конкурсу зі строком випробування три місяці», – йдеться у документі.

Шевчук Лариса Петрівна народилась 16 липня 1959 року. Має вищу освіту – у 1980 році закінчила Житомирський державний університет ім. І. Франка. У 2009 році стала випускником програми стажування «Open World» посольства США, а в 2011 р. – програми стажування посольства США «Громадські зв’язки» Розвиток інклюзивної освіти.

Трудова діяльність.

1980-1984 рр. – вчитель російської мови та літератури СЗШ № 16, м. Житомир.

1984-2000 рр. – вчитель зарубіжної літератури та російської мови в СЗШ № 168, м. Київ.

2000-2001 рр. – координатор в ПРООН «Програма сприяння сталому розвитку в Україні», м. Київ.

2001-2002 рр. – керівник проекту «День Дніпра» Програми екологічного розвитку басейну Дніпра ПРООН-ГЕФ (Центру Досліджень Міжнародного Розвитку), м. Київ.

2002-2003 рр. – керівник освітнього проекту «День Дніпра - 2003» Програми екологічного розвитку басейну Дніпра ПРООН-ГЕФ, м. Київ.

2003-2006 рр. – заступник директора з виховної роботи СЗШ № 168, координатор програми «International Education and Resource Network» в школі, м. Київ.

2006 р. – по травень 2017 року – заступник директора з навчально-виховної роботи СЗШ № 168, м. Київ.

2000р. – по теперішній час – член правління Громадської освітньої організації «Ресурсно-методичний центр «АЙОРН – Україна»

2004 р. – по теперішній час – старший тренер, експерт програми «Intel® Навчання для майбутнього».

З травня 2017 р. – радник апарату Житомирської обласної державної адміністрації.