У Києві на місці постамента комуністу пропонують встановити пам'ятник Рейгану

У центрі Києва на місці колишнього пам'ятника першому секретарю ЦК КПУ Дмитру Мануїльскому, який був знесений активістами під час Революції гідності в 2014 році, може з'явитися пам'ятник екс-президенту США Рональду Рейгану.

З ініціативою встановлення відповідної скульптури виступило Українське товариство економічних свобод (UEFF), пише Washington Examiner.

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Видання зазначає, що з 2011 року кількість монументів Рейгану зросла у Європі, і тепер українська влада може поставити пам'ятник Рональду Рейгану у центрі Києва.

За словами президента UEFF Мар'яна Заблоцького, встановлення пам'ятника необхідне для вшанування значного внеску Рейгана у здоланні комунізму. В Україні наразі діє законодавство, що забороняє використання комуністичної символіки, і подолання тоталітаризму має вилитися у встановленні пам'ятника Рейгану.

Ініціативу зі встановлення пам'ятника також підтримав Президентський фонд Рональда Рейгана, розташований у Каліфорнії.