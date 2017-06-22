В'ятрович пояснив ситуацію довкола скасування вихідних 8 березня, 1 і 9 травня в Україні

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович розповів про те, як після громадських дискусій змінилися наміри його відомства щодо скасування деяких державних свят та які вихідні в Україні збираються скасувати й перенести.

Він висловив сподівання що в цьому році 8 Березня останній раз було вихідним днем. "Дуже сподіваюся на те, що нерозуміння з боку жінок цієї пропозиції зміниться... Ми говоримо про День боротьби за права жінок. Я сподіваюся, що зросте кількість тих жінок, які готові нас підтримати", - заявив В'ятрович в інтерв'ю "Апострофу".

Він пояснив, що свято пропонують залишити, але перейменувати з Міжнародного жіночого дня на День боротьби за права жінок.

"У цьому випадку статус вихідного дня тільки шкодить формату цього свята. Я думаю, що будуть ще дискусії щодо цього, але я готовий відстоювати нашу позицію і сподіваюся, що ми зможемо переконати депутатів", - зазначив директор Інституту нацпам'яті.

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Крім того, за його словами, пропозиції та зауваження призвели до того, що в Інституті змінили свою думку про 1 травня.

"1 травня ми пропонували зробити робочим днем, а вирішили піти на компроміс – і у новій редакції нашого законопроекту, який ми вже подали в Кабмін, 1 травня стає не Міжнародним днем солідарності трудящих, а Днем праці, як у більшості країн Заходу, але зберігає статус вихідного дня. Ми відмовилися від своєї пропозиції, тому що вона не знайшла підтримки. Також ми відмовилися (як від вихідних, - УНІАН.) від Дня Шевченка, який пропонували встановити, а також від Дня сім'ї", - розповів В'ятрович.

Журналісти нагадали главі Інституту нацпам'яті, що його пропозиція про перенесення вихідного дня з 9 травня на 8 травня особливо не знайшла підтримки.

"Дуже цікавою була реакція на цю пропозицію. Спочатку реагували досить критично, що 9 травня – святая святих, у жодному разі не можна скасовувати. Але ми не пропонували скасовувати 9 травня, більше того, не пропонували скасувати День перемоги над нацизмом. Ми пропонували перенести вихідний день на 8 травня", - наголосив він.

Але ситуація почала серйозно змінюватися після нинішніх подій 9 травня, заявив В'ятрович, коли люди побачили, що цей день використовується для різного роду політичних провокацій – подій у Дніпрі, в Києві та інших містах.

Він зазначив, що кількість людей, які готові підтримати ідею про перенесення вихідного дня на 8 травня, суттєво зросла, тому що нинішні 8 та 9 травня знову дуже чітко продемонстрували різницю в тому, як виглядають ці святкування, пов'язані з Другою світовою війною.