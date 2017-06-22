В'ятрович пояснив ситуацію довкола скасування вихідних 8 березня, 1 і 9 травня в Україні

13:59, 22 червня 2017
Суспільство
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1 травня, за словами В'ятровича, залишається вихідним.

Ілюстрація REUTERS

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович розповів про те, як після громадських дискусій змінилися наміри його відомства щодо скасування деяких державних свят та які вихідні в Україні збираються скасувати й перенести.

Він висловив сподівання що в цьому році 8 Березня останній раз було вихідним днем. "Дуже сподіваюся на те, що нерозуміння з боку жінок цієї пропозиції зміниться... Ми говоримо про День боротьби за права жінок. Я сподіваюся, що зросте кількість тих жінок, які готові нас підтримати", - заявив В'ятрович в інтерв'ю "Апострофу".

Він пояснив, що свято пропонують залишити, але перейменувати з Міжнародного жіночого дня на День боротьби за права жінок.

"У цьому випадку статус вихідного дня тільки шкодить формату цього свята. Я думаю, що будуть ще дискусії  щодо цього, але я готовий відстоювати нашу позицію і сподіваюся, що ми зможемо переконати депутатів", - зазначив директор Інституту нацпам'яті.

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Крім того, за його словами, пропозиції та зауваження призвели до того, що в Інституті змінили свою думку про 1 травня.

"1 травня ми пропонували зробити робочим днем, а вирішили піти на компроміс – і у новій редакції нашого законопроекту, який ми вже подали в Кабмін, 1 травня стає не Міжнародним днем солідарності трудящих, а Днем праці, як у більшості країн Заходу, але зберігає статус вихідного дня. Ми відмовилися від своєї пропозиції, тому що вона не знайшла підтримки. Також ми відмовилися (як від вихідних, - УНІАН.) від Дня Шевченка, який пропонували встановити, а також від Дня сім'ї", - розповів В'ятрович.

Журналісти нагадали главі Інституту нацпам'яті, що його пропозиція про перенесення вихідного дня з 9 травня на 8 травня особливо не знайшла підтримки.

"Дуже цікавою була реакція на цю пропозицію. Спочатку реагували досить критично, що 9 травня – святая святих, у жодному разі не можна скасовувати. Але ми не пропонували скасовувати 9 травня, більше того, не пропонували скасувати День перемоги над нацизмом. Ми пропонували перенести вихідний день на 8 травня", - наголосив він.

Але ситуація почала серйозно змінюватися після нинішніх подій 9 травня, заявив В'ятрович, коли люди побачили, що цей день використовується для різного роду політичних провокацій – подій у Дніпрі, в Києві та інших містах.

Він зазначив, що кількість людей, які готові підтримати ідею про перенесення вихідного дня на 8 травня, суттєво зросла, тому що нинішні 8 та 9 травня знову дуже чітко продемонстрували різницю в тому, як виглядають ці святкування, пов'язані з Другою світовою війною.

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Теги: #вихідні в Україні#скасування вихідних в Україні