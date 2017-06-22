Житомирська ОДА почне приймати пропозиції від інститутів громадянського суспільства для реалізації їхніх проектів

Житомирська обласна держадміністрація (ОДА) з 1 липня розпочне прийом конкурсних пропозицій від інститутів громадянського суспільства області для реалізації їхніх проектів, повідомляє прес-служба ОДА. Відповідне рішення затвердила Координаційна рада з питань сприяння у розвитку громадянського суспільства в області.

Читайте такожПереможці Всеукраїнської премії ім. Огієнка отримуватимуть грошову винагородуГранти надаватимуться інститутам громадянського суспільства на проекти за тематичними напрямками:соціально-економічний розвиток області, впровадження реформи децентралізації, національно-патріотичне виховання дітей та молоді , спорт, культурно-просвітницькі заходи, проведення соціологічних досліджень, інформаційні технології (ІТ) транспорт, сфера ЖКГ, екологія, розвиток та захист інформаційного простору області, тощо.

Інститут громадянського суспільства може подати лише одну конкурсну пропозицію. Оптимальна сума гранту – до 100 тис. грн., проте розглядатимуться й проекти з іншими бюджетами.

Детальніше про те, що має містити конкурсна пропозиція, можна дізнатися на сайті Житомирської ОДА.

Конкурсні пропозиції прийматимуться за адресою: м. Житомир, майдан імені С.П. Корольова, 1, каб. 225 (управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації). Контактні телефони: (0412) 47-46-18; 097-285-34-20.

Прийом документів триватиме з 1 до 30 липня 2017 року включно.