У районі АТО затримали інформаторку терористів – дружину бойовика "ДНР"

Інформаторку терористичної організації «ДНР» затримала Служби безпека України у Костянтинівці на Донеччині.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, поплічниця бойовиків упродовж тривалого часу збирала дані про розташування позицій, переміщення особового складу і військової техніки сил антитерористичної операції.

Встановлено, що отримані дані затримана передавала своєму чоловіку – ватажку розвідпідрозділу одного з незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Він приєднався до терористів у червні 2014 року. Брав участь у бойових зіткненнях із силами АТО, зокрема у районі Донецького аеропорту.

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Зловмисниця проживала у підконтрольній Україні Костянтинівці і працювала в медичній установі

Під час обшуків за місцем проживання інформаторки оперативники спецслужби вилучили планшетний комп’ютер, флеш-накопичувачі та мобільні телефони із доказами передачі інформації представникам так званої «ДНР».

Затриманій повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.