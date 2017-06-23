У районі АТО затримали інформаторку терористів – дружину бойовика "ДНР"
Дружина бойовика "ДНР" у прифронтовій Костянтинівці збирала інформацію про переміщення сил АТО.
Інформаторку терористичної організації «ДНР» затримала Служби безпека України у Костянтинівці на Донеччині.
Як повідомили у прес-центрі СБУ, поплічниця бойовиків упродовж тривалого часу збирала дані про розташування позицій, переміщення особового складу і військової техніки сил антитерористичної операції.
Встановлено, що отримані дані затримана передавала своєму чоловіку – ватажку розвідпідрозділу одного з незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Він приєднався до терористів у червні 2014 року. Брав участь у бойових зіткненнях із силами АТО, зокрема у районі Донецького аеропорту.
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Зловмисниця проживала у підконтрольній Україні Костянтинівці і працювала в медичній установі
Під час обшуків за місцем проживання інформаторки оперативники спецслужби вилучили планшетний комп’ютер, флеш-накопичувачі та мобільні телефони із доказами передачі інформації представникам так званої «ДНР».
Затриманій повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.