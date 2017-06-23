Харків приєднався до кінофестивалю "Відкрита ніч. Дубль 20"

Фестиваль «Відкрита Ніч» був заснований в 1997 році. Захід щорічно проходить в кінці червня як огляд найцікавіших здобутків українського короткометражного кіно. Цього року з ініціативи Академії візуальних мистецтв до показів приєднався Харків, передає "Дозор".

Читайте такожДва українських фільми ввійшли в конкурс найстарішого міжнародного кінофестивалюТакож покази і трансляції кінопоказів пройдуть більш ніж на 65-ти майданчиках України, в тому числі в зоні АТО, і світу - в Польщі, Молдові, Білорусі, Німеччини, Португалії, Чехії, Єгипті.

Програма кінофестивалю «Відкрита ніч. Дубль 20» складається з двох частин: конкурсної і позаконкурсної. У конкурсі візьмуть участь 21 ігровий, документальний і анімаційний фільми. До позаконкурсної програми увійшло 5 ігрових фільмів.

Автори кінокартин конкурсної програми будуть боротися за дві фінансові нагороди. Головний приз фестивалю - 50 тис. грн, визначати переможця буде професійне журі.

Відкриття фестивалю відбудеться о 21:00 24 червня.

Кінопоказ розпочнеться о 22:00 і закінчиться о 4:00 25 червня. Нагородження переможців відбудеться о 5:00 25 червня.

Вхід на всі покази - безкоштовний.

Крім того, фестиваль «Відкрита ніч. Дубль 20» і Академія візуальних мистецтв стали партнерами Дня музики, який пройде в Харкові 24 червня, і підготували денну музичну програму перед показом фільмів. На майданчику за оперним театром гратимуть ді-джеї та музиканти в стилі фанк, хаус, техно, електро-фанк і т.д.

Детальну інформацію про фестиваль можна дізнатися на його офіційній сторінці.