У Києві прощаються з убитим біля Золотих воріт добровольцем АТО (фоторепортаж)

Він загинув у ніч на 23 червня, захищаючи сина біля Золотих воріт. Сьогодні з ним прощаються військові побратими й прості українці.

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Поховають Олійника на Берковецькому кладовищі у Києві сьогодні, 25 червня.

Як повідомляв УНІАН, підозрюваний вимагав від хлопця-музиканта, який грав біля Золотих воріт, гроші й погрожував розправою. За жертву нападу заступився батько. Олійнику завдали два смертельних ножових удари у живіт і груди. Вбивцю затримали на даху 5-поверхівки навпроти.