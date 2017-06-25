У Києві прощаються з убитим біля Золотих воріт добровольцем АТО (фоторепортаж)
15:06, 25 червня 2017Суспільство
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25 червня в Києві в Українському домі прощаються з ветераном АТО Сергієм Олійником.
Він загинув у ніч на 23 червня, захищаючи сина біля Золотих воріт. Сьогодні з ним прощаються військові побратими й прості українці.
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Поховають Олійника на Берковецькому кладовищі у Києві сьогодні, 25 червня.
Як повідомляв УНІАН, підозрюваний вимагав від хлопця-музиканта, який грав біля Золотих воріт, гроші й погрожував розправою. За жертву нападу заступився батько. Олійнику завдали два смертельних ножових удари у живіт і груди. Вбивцю затримали на даху 5-поверхівки навпроти.
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