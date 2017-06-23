"Я спізнився": син вбитого у центрі Києва добровольця АТО написав зворушливий пост про батька

Син убитого в центрі Києва учасника АТО Сергія Олійника Ярослав написав на своїй сторінці у Facebook зворушливий пост про батька.

"22 червня, вчора, о 20.30 на Золотих Воротах у центрі Києва вбили ножем у серце мого батька, коли я грав на фортепіано... У нас немає слів... Мій батько був героєм не тільки на війні, щодня ризикував своїм життям заради нашого з вами майбутнього. Він був героєм для нас з мамою все життя, і ми це завжди знали...", - йдеться у його повідомленні.

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Також хлопець розповів, що вчора його батько віддав своє життя, захищаючи його. Олійник, згадує син Ярослав, пішов на війну добровольцем в 2015 році.

"Він пережив рік війни, пережив розтяжки, які не помітив одразу і зняли за лічені сантиметри біля його ніг, він пережив обстріл з мінометів, артилерії, "Граду". Але він не пережив, коли на його сина підняли руку!", - ділиться емоціями хлопець.

За словами Ярослава, його батько назавжди залишиться для нього прикладом того, як потрібно поводитися, чого прагнути, як треба любити, і як справедливо жити. Також він не знав чеснішої людини, ніж батько.

"Люди, цінуйте своїх близьких зараз, у цей момент. Любіть, не думаючи, говоріть про це, робіть приємно, тому що цей момент може бути останнім!!! Я не встиг батькові вчора сказати, як я сильно його люблю, я запізнився", - пише син загиблого.

Раніше УНІАН повідомляв, що в четвер, 22 червня, ввечері біля столичних Золотих воріт сталося вбивство після конфлікту між двома чоловіками віком близько 60 років.