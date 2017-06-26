У Німеччині українці, які видали себе за біженців з Сирії, будуть судитися з владою

У Німеччині українська сім'я, яка видала себе за біженців з Сирії та отримала відповідний статус, подала скаргу на міністерство у справах міграції після розкриття обману і скасування рішення про статус біженця. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.

Сім'я з України приїхала до Німеччини у вересні 2014 року, видала себе за біженців з Сирії і звернулася за наданням притулку. Федеральне відомство з питань міграції та біженців схвалило прохання у березні 2015 року. При цьому наголошується, що рішення було прийнято в письмовій формі, особисте інтерв'ю не проводилося.

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Коли українці прибули у табір для біженців, то розповіли іншим мешканцям, як легко їм вдалося обдурити служби Німеччини. Цю інформацію отримали працівники місцевого відомства і 13 квітня 2016 року було скасовано рішення про надання статусу біженців українцям.

В свою чергу громадяни України подали скаргу в адміністративний суд у Мюнсті проти нового рішення, посилаючись на принцип захисту законних очікувань, який виключає можливість зворотної сили до рішень відомств.

Професор з громадського права і політики Фабіан Віттрек вважає, що позивачі не можуть посилатися на цей принцип, так як вони спочатку надали неправдиві дані.