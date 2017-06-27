Турчинов: в масштабній кібератаці на українські установи простежується російський слід

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголошує, що за попередньою оцінкою в масштабній кібератаці на українські установи простежуються російський слід. Про це УНІАН поінформували у прес-службі РНБО.

Він заявляє, що у зв’язку із потужною кібератакою на інформаційні системи широкого спектру, Національний координаційний центр кібербезпеки працює за протоколом швидкого реагування.

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Зокрема, за його словами, всі державні установи, які виконували рекомендації Національного координаційного центру кібербезпеки та були включені до захищеного контуру (захищений вузол інтернет-доступу) не постраждали.

«Зараз фахівці з питань кібербезпеки в оперативному режимі надають допомогу держустановам, які з суб’єктивних причин не увійшли до захищеного контуру об’єктам критичної інфраструктури, а також банківському сектору», - заявив Турчинов.

У цьому зв'язку він додав, що "вже зараз, первинно проаналізувавши вірус, можна говорити про російський слід".

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Разом з тим, секретар РНБО наголосив, що наполягає на тому, що рішення Національного координаційного центр кібербезпеки – «це не факультатив, а є обов’язковими для виконання всіма державними установами».

«Мова йде про необхідність всім держустановам увійти до захищеного контуру інтернету та виконували всі вимоги фахівців з кібербезпеки. Також рекомендуємо зробити це і банківським установам, в першу чергу, державним», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом. Як повідомили в Національному банку України, в результаті кібератак банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій.

Слідом за «Ощадбанком», який повідомив про обмеження функціоналу послуг своїм клієнтам у зв'язку з хакерськими атаками, дій хакерів зазнали банки «Південний», «ТАСкомбанк», «ОТП Банк» і державний «Укргазбанк».

Водночас державний «Укрексімбанк» і націоналізований «ПриватБанк» повідомили, що їх системи не піддавалися хакерській атаці.