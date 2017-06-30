Окупанти провели обшук у кримськотатарському дитячому центрі в Криму

До дитячого культурного центру в окупованому Росією Криму прийшла прокуратура.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

«Терміново! Просто зараз до дитячого центру Elif нагрянула прокуратура! Колеги, підключайтеся. Не дамо закрити кримськотатарський центр», - написав він.

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на правозахисників, які підтримують зв'язок із працівниками центру, центр Elif у Джанкої перевірили «на предмет дотримання законодавства» за вказівкою російської прокуратури анексованого Криму.

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За інформацією правозахисників, перевірку проводили представники підконтрольної Росії кримської прокуратури, Росспоживнагляду, відділу освіти підконтрольної Кремлю місцевої адміністрації та поліції. При цьому силовики не пред'явили ніяких претензій співробітникам центру і після перевірки документів пішли.

Російська правозахисниця, координатор Польового правозахисного центру в Криму Олександра Криленкова повідомляла, що 16 лютого до дитячого центру Elif у Джанкої приходили представники прокуратури з вимогою надати документи в рамках «розгляду звернення громадян».

До цього 27 січня силовики вилучили в Elif дитячу літературу кримськотатарською та турецькою мовами.

Кримськотатарський дитячий центр Elif почав роботу в жовтні 2015 року і зареєстрований за російським законодавством. У ньому виховується близько 20 дітей віком від 2 до 6 років.