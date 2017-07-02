В Одесі відзначають 25-ту річницю Військово-морських сил України

В Одесі відзначають 25-ту річницю Військово-морських сил Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях беруть участь багато людей.

На святкування прибув начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

Вранці з нагоди свята на кораблях, ошвартованих у районі Морського вокзалу Одеського порту, під музичний супровід оркестру ВМС пройшов ритуал підняття Військово-морського прапора і прапорів розцвічування, в тому числі, на флагмані українських ВМС «Гетьмані Сагайдачному», який днями прийшов до Одеси після планового ремонту.

В акваторії Одеської затоки відбулося покладання вінків та квітів на воду на честь загиблих військових і цивільних моряків. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Також сьогодні в місті запланована низка святкових заходів. Зокрема, демонстрація елементів льотного вишколу, десантування парашутистів із Державним Прапором України, Військово-морським прапором України, прапором Одеси.

Крім того, відбудуться виступ військового оркестру, дефіле роти почесної варти, «велопробіг у тільняшках», екскурсії на кораблі тощо.

Також сьогодні в Одесі відбудеться всеукраїнська відкрита вітрильна регата на кубок командувача ВМС України, в якій беруть участь 25 екіпажів крейсерсько-гоночних яхт і 50 дитячих екіпажів.

На причалі представлено понад 10 одиниць військової морської техніки, доступ до якої відкриють пізніше. Також, як повідомляє прес-центр Командування ВМС, із 12.00 до 20.00 для відвідування будуть відкриті кораблі. Ввечері на них буде ввімкнено світлову ілюмінацію.

Як зазначив командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко, в активі військових моряків - трансатлантичні походи, участь в антитерористичних та антипіратських операціях, виконання миротворчих, гуманітарних місій, організація проведення та участь у численних міжнародних навчаннях.

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«Події 2014 року показали стійкість військових моряків, а прапор Військово-морських сил із тих пір став символом нескореності духу, опору агресії. Високий професіоналізм і хоробрість морських піхотинців і берегових артилеристів забезпечили надійне виконання завдань у зоні АТО, гарантували стабілізацію ситуації в південних областях», - заявив Воронченко.

За його словами, сьогодні вживаються рішучі заходи із підвищення боєздатності ВМС, про що свідчить серійне будівництво малих броньованих артилерійських катерів, надходження нових і модернізація зразків озброєння і військової техніки, робота з удосконалення системи базування, відновлення військових містечок.