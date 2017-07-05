Більшість українців підтримали б вступ в НАТО в разі проведення референдуму - опитування

69% опитаних громадян підтримали би вступ України до Організації північноатлантичного договору (НАТО) в разі проведення референдуму з цього питання, свідчать результати загальнонаціонального опитування населення, яке було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова з 9 по 13 червня 2017 року.

Читайте такожМайже половина українців підтримують вступ України до НАТО - дослідженняЗокрема, соціологи звертають увагу, що готовність взяти участь у референдумі щодо членства в Альянсі залишається на приблизно однаково високому рівні від 2012 року.

Так, якби волевиявлення з приводу приєднання до НАТО відбувалося в червні цього року, участь у ньому взяли би 66% населення. Найвищу гіпотетичну явку демонструють жителі заходу (81%), найнижчу – південного регіону (42%). На цьому референдумі більшість (69%) проголосувала б «за» вступ до НАТО при 26% тих, хто «проти», і 26% тих, хто ще не визначився.

У квітні 2012 року (як і у попередні роки) результати голосування були б протилежними: 61% тих, хто взяв би участь у референдумі, проголосували би «проти» і лише 28% – «за».

Водночас, як зазначають соціологи, результати уявного референдуму щодо членства України в НАТО були б різними у різних регіонах України: проголосували б «за» у західному («за» – 71%, проти – 11%, не визначилися – 17%) та центральному регіоні («за» – 52%, проти – 30%, не визначилися – 17%). Переважно «проти» проголосували б у південному («за» – 25%, проти – 43%, не визначилися – 33%) та східному регіоні («за» – 32%, «проти» – 53%, не визначилися – 15%).

При цьому зазначається, що для тих, хто готовий проголосувати за членство України в НАТО, головним аргументом є те, що Альянс «дасть гарантію безпеки Україні» – це є основним мотивом для 86% прихильників НАТО. Ще вагомими мотивами є те, що членство в Альянсі дасть змогу зміцнити та модернізувати українську армію (33%) та що Україна матиме більший авторитет на міжнародній арені (25%).

Водночас визначальним аргументом негативного ставлення до членства України в НАТО є побоювання, що це зможе втягнути Україну у військові дії НАТО (це є аргументом для 44% тих, хто проголосував би проти вступу України до НАТО), побоювання, що це спровокує Росію на пряму військову агресію (28%) та переконаність, що Україна в принципі має бути позаблоковою державою (27%).

Окрім того, 31% респондентів вважає, що основним наслідком повернення України до позаблокового статусу стане те, що країна опиниться без жодних гарантій безпеки перед зовнішньою агресією.

Також, загалом у запропонованій альтернативі визначити НАТО як «захист» чи «загрозу» для України, 44% населення обрало варіант «захист», 15% –«загрозу», а на думку 26%, НАТО не є для України ані «захистом», ані «загрозою» (16% певної відповіді не дали).

За даними дослідників, загалом лише 12% населення вважає, що вони добре інформовані про те, що таке НАТО, 55% дещо знають, але, на їхню думку, недостатньо, а 22% не знають практично нічого, причому самооцінка поінформованості щодо НАТО приблизно однакова в усіх регіонах країни. Індикативне питання, яке б засвідчило знання населення щодо НАТО, засвідчило низький рівень поінформованості: лише 21% опитаних дали правильну відповідь, що рішення в НАТО ухвалюються консенсусом (коли згодні усі члени НАТО). Натомість найбільш популярною була відповідь «більшістю голосів» (34%, ще 10% вважають, що рішення ухвалюють «старі» члени НАТО, а «новачки» – ще ні, а 34% взагалі не змогли пристати до жодного варіанту. Причому кількість правильних відповідей не надто відрізнялася у різних регіонах: від 19% у західному регіоні до 26% – у східному.

Під час дослідження опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій у Луганській та Донецькій областях. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.