СБУшник заправив авто вилученими талонами: у службі заявили, що досі не мають інформації про інцидент

У Службі безпеки України, незважаючи на обіцянку, не коментують інцидент з використанням їхнім співробітником талонів на бензин, вилучених під час обшуку у підприємця Інни Муравйової.

У прес-центрі СБУ кореспонденту УНІАН заявили, що ще не володіють жодною інформацією з цього приводу.

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"Наразі жодної інформації щодо цього в мене немає. Ми готові опрацювати (інформацію - УНІАН), але ми ще її не отримали", - сказала заступник керівника прес-центру СБУ Лада Сафонова.

Також Сафонова додала, що їй невідомо, чи є особа, яку підприємець звинувачує у використанні вилучених у неї талонів на бензин, співробітником СБУ.

"Звідки я знаю? У мене немає такої інформації, як тільки ми її отримаємо - повідомимо. Ми чекаємо на неї", - сказала вона.

Нагадаємо, що сьогодні у прес-центрі СБУ УНІАН вже обіцяли "найближчим часом" надати інформацію щодо звинувачення київського підприємця Інни Муравйової на адресу співробітника спецслужби у використанні вилучених талонів на бензин у власних потребах.

Як повідомляв УНІАН, підприємець Муравйова заявила, що співробітник СБУ, який був присутній під час обшуку у приміщенні її компанії і вилучив у неї техніку, гроші, талони на бензин, потім за цими талонами заправив власний автомобіль.

На своїй сторінці у Facebook Муравйова опублікувала відео з АЗС, на якому, як стверджує підприємець, співробітник СБУ заправляє свій автомобіль. Муравйова заявляє, що у неї є документ від WOG, який підтверджує, що талони належать їй.