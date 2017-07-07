Поворожити на судженого, запустити віночок на воду та стрибнути через багаття: як відзначити Івана Купала (відео)

За традиціями, в ніч на Івана Купала дівчата ходили в ліс шукати квітку папороті. Вважається, що тому, хто знайде цю квітку щастя та багатство забезпечено. А на сході сонця слід умитися або викупатися в річці.

Незаміжнім дівчатам в цей день прийнято ворожити на судженого. Одна з традицій - плести вінки, які потім пустити по воді. Якщо він потоне - дівчина не вийде заміж в цьому році, якщо відплив від берега - наречений ходить зовсім близько.

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Як тільки сонце сідало, молодь розпалювала величезне багаття. Пари, тримаючись за руки, стрибають через нього. Якщо під час стрибка пара розтиснула руки - скоро розлучиться, "подолала перешкоду" скріпивши руки, значить судилося бути разом.

Старовіри вважають, що в цей день організм очищається від негативної енергії на цілий рік. У більш сучасному варіанті на Івана Купала проводять пінні вечірки.