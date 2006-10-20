У Донецьку завтра суботник
20:37, 20 жовтня 2006Суспільство
513
Час наводити порядок
У суботу, 21 жовтня, в Донецьку на загальноміський суботник вийде більш як 41 тисяча городян.
Як повідомили УНІАН в управлінні по зв`язках з громадськістю міської ради, в суботнику візьмуть участь понад 41 тис. донеччан - працівників більше трьох тисяч підприємств і організацій, шкіл, лікарень, дитячих дошкільних установ. Крім того, в роботах по впорядкуванню буде задіяно 232 одиниці техніки.
Під час суботника в усіх районах міста буде наведено порядок у скверах і на прибудинкових територіях, на територіях підприємств і організацій, вивезено сміття зі стихійних звалищ і територій кладовищ. Крім того, буде висаджено понад 3,5 тис. дерев, понад 2 тис. кущів, більш як 2 тис. кущів троянд.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter